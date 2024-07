Ballando con le stelle nel cast anche un attore famosissimo?

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 13 luglio 2024) News Tv. La nuova edizione di “con le” è in cantiere. Milly Carlucci è al lavoro per comporre unancora più competitivo della scorsa edizione. Stando ad un’indiscrezione che circola sul web, tra i concorrenti potrebbe esserciunmolto famoso. (Continua) Leggi: Federica Pellegrini verso “con le”: la campionessa rompe il silenzio Leggi: “”, Milly insiste per Barbara D’Urso: cosa succede Tutto su “con le” “con le” è un programma televisivo di genere talent show in onda in prima serata su Rai 1 dall’8 gennaio 2005 e condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing” ed è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda.