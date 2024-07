A fuoco 500 rotoballe di fieno a Magliano in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024)in(Grosseto), 13 luglio 2024 – Vigili deldi Grosseto e dei distaccamenti volontari di Manciano e Sorano sono stati impegnati per spegnere l’incendio di circa cinquecentonel comune diin. All’arrivo sul posto le squadre dei vigili delhanno provveduto alla predisposizione di strisce tagliaeffettuate da un mezzo agricolo dei proprietari del foraggio, affinché le fiamme non si propagassero ulteriormente, procedendo contestualmente allo spegnimento dellecon diversi mezzi. Non si sono registrati danni a persone e strutture. Diverse squadre si sono poi avvicendate nelle operazioni di smassamento, bonifica, verifica e minuto spegnimento dei focolai ancora attivi. .