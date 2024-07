Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Altra volata Girmay vuole il poker

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nuovache arride ai velocisti alde. La Agen-Pau, di 165,3 chilometri, non dovrebbe discostarsi dallo sprint di gruppo già visto ieri: Negli ultimi 40 chilometri sono presenti due GPM di quarta categoria, la Cote de Blachon (1500 metri al 6,9%) e la Cote de SImacourbe (1800 metri al 6,4%), ma non dovrebbero impensierire i velocisti. E quindi a questo punto, ancora Jasper Philipsen come favorito? Dopo metà Grande Boucle, si può dire che la gamba migliore in gruppo è quella di Biniam(Intermarché-Wanty): la maglia verde ha firmato la sua tripletta personale e non vediamo come non possa puntare al. Dietro di lui il belgaAlpecin-Deceuninck, che deve giocarsi le ultime residue possibilità per la classifica a punti.