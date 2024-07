Topalovic l’ex dirigente al Domzale | L’Inter c’era da tempo! Tra tutti il club più convincente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)ormai da alcuni giorni è un nuovo giocatore del. A parlarne il suo exalOrazem, che ha parlato pure della trattativa. MIGLIOR QUALITÀ –ha ufficializzato nei giorni scorsi lo sloveno Luka. Il giovane del 2006 gode di ampia stima in patria e a parlarne su Sportitalia.it il Direttore Esecutivo delMatej Orazem. Le parole del suo ex: «La sua capacità di lettura del gioco non ha eguali in quello che abbiamo visto nei nostri giovani giocatori. E ne abbiamo avuti molti grandi qui, da Sesko a Gnezda Cerin, prima ancora Nemanja Maksimovic e altri ancora. Anche la creatività delle sue giocate è di altissimo livello, per questo motivo è stato in grado di competere alla pari con i giocatori della squadra senior già da giovanissimo».