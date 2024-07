Strappo della catenina in discoteca 17enne rapinato alla Baia Imperiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Gabicce Monte 12 luglio 2024 – Un’azione lampo per rapinare la collanina d’oro ad un ragazzino che si trovava vicino al bar e poi la fuga indisturbata. Un malvivente è riuscito a farla franca ieri notte alle 3 adove non ha incontrato ostacoli nel mettere a segno la rapina ai danni di un giovane turista. La madre del derubato ha poi diffuso oggi una nota per allertare dell’estremo pericolo che possono correre gli avventori dei locali visto che non è stato possibile bloccare unre in mezzo a decine di persone e sotto gli occhi delle telecamere. La donna ha presentato querela ai carabinieri di Gabicce mare che dovranno acquisire le immagini. E’ certo che ilre aveva adocchiato laaspettando il momento giusto per strapparla dal collo del giovane.