Situazione aggiornata della variante COVID | sintomi e diffusione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Al 12 luglio 2024, il virus-19 continua a evolversi con nuove varianti che emergono e si diffondono a livello globale. L’ultimadel-19 genera qualche preoccupazione. Nota come FLiRT, ha attirato l’attenzione per la sua maggiore trasmissibilità e per idistinti rispetto alle varianti precedenti. Ecco un’analisi dettagliataattuale e deiassociati a questa nuova. Siringhe utilizzate per la somministrazione del vaccino anti@Foto Crediti Ansa – VelvetMagLaFLiRT delLaFLiRT, una delle più recenti sottovarianti del ceppo Omicron, è stata identificata per la prima volta all’inizio del 2024. Questaha rapidamente guadagnato terreno, diventando dominante in diverse regioni, tra cui gli Stati Uniti e parti dell’Europa.