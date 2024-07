Sequestri e Denunce per Rifiuti Tossici Abusi Edilizi e Irregolarità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Chieti - Gestione illecita dispeciali e numerosiscoperti dai Carabinieri Forestali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Atessa, al termine di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, hanno scoperto una serie di gravinella gestione dispeciali, pericolosi e non, e numerosi interventiprivi di permesso a costruire. L'area interessata, di circa 3.000 metri quadrati, è stata sequestrata dopo che i militari hanno trovato numerosi veicoli abbandonati edepositati in modo incontrollato su una superficie pavimentata di circa 2.500 metri quadrati. Ulteriori, tra cui ferraglie, onduline, materiale in PVC, pannelli coibentati e imballaggi, sono stati trovati su un’area incolta di circa 500 metri quadrati.