Scaletta Tim Summer Hits stasera 12 luglio 2024 | la lista dei cantanti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Venerdì 12, Rai1 trasmetterà il terzo appuntamento del Tim, la kermesse musicale che anima Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, questo evento sta conquistando il pubblico, registrando ottimi ascolti e creando un'atmosfera di festa estiva a ritmo delle hit del momento. La terza edizione sta facendo registrare sul fronte Auditel diverse soddisfazioni: se il primo appuntamento ha ottenuto 2.670.000 spettatori, pari al 19.2% di share, sette giorni fa sono stati 2.348.000 i telespettatori per il 18.3% a seguire il secondo appuntamento.ci sarà una risalita in share e pubblico oppure si proseguirà in discesa? L'edizione di quest'anno dell'evento sta riscuotendo un grande successo grazie alla presenza di numerosi artisti di spicco del panorama musicale.