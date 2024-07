Sbalzato e travolto dal trattore | muore agricoltore di 76 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024) Pontoglio (Brescia), 12 luglio 2024 – E’ morto mentre lavorava nei campi a Pontoglio: l’incidente è avvenuto in tarda mattinata e la vittima è un uomo di 76che stava lavorando alla guida di unquando è statoda mezzo. Il corpo è stato ritrovato solo dopo le 13 da un conoscente al quale la sorella del 76enne aveva chiesto aiuto non vedendo il fratello rientrare per pranzo. Spetterà ora ai carabinieri, giunti sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, ricostruire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un incidente a pochi giorni dalla tragedia sfiorata a Villa Callas a Sirmione dove un uomo di 37, che stava lavorando su un’impalcatura nella parte esterna della casa, a una altezza di circa quattro metri, ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra sbattendo il capo.