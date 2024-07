Olanda-Italia oggi in tv calcio femminile | orario programma streaming probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024), venerdì 12 luglio (ore 20.45), la Nazionalena ditornerà in scena per la penultima giornata di incontri del Gruppo 1 della Lega A di qualificazione agli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre, reduci dai due pareggi contro la Norvegia nel back-to-back contro le scandinave, affronteranno l’al Fortuna Stadion di Sittard. Le Oranje, in vetta alla graduatoria con 7 punti, possono chiudere il discorso qualificazione con una vittoria quest’. La selezione del Bel Paese cercherà di uscire dal campo con un risultato utile, in modo poi da giocarsi tutto il possibile nella prossima sfida contro la Finlandia (16 luglio a Bolzano). Una partita molto complicata, visto che le neerlandesi hanno sempre vinto tra le mura amiche in questo percorso.