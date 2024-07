Musetti-Djokovic tra poco a Wimbledon è uno di quei match che sognavamo di vedere da tempo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prima di lui solo quattro italiani sono arrivati in semifinale a(Nicola Pietrangeli nel 1960, Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner l'anno scorso e ieri Jasmine Paolini). Ma oggi tutti gli occhi sono puntati su Lorenzoche tra poche ore, dopo l'altra semifinale maschile Alcaraz-Medvedev, cioè verso le 17, incontra sul campo centrale dell'All England di Londra il suo mito Novak, per una sfida che sa di storia. Il numero 25 vs il numero 2 al mondo, uno contro l'altro, ma con lo stesso obiettivo: conquistare un posto nella finalissima che si gioca domenica 14 luglio, contro il vincitore tra Alcaraz e Medvedev. Doveoggi (e subito) ain streaming Non serve essere a Londra per assistere allo spettacolo: è possibilela partitissimaa partire dalle 17 circa sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.