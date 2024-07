LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | le quattro di testa iniziano l’ultima salita con 2?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Il gruppo guadagna un’altra decina di secondi. Stanno salendo veramente forte. 14.20 Mancano 5 km all’arrivo. 14.19 Chapman si è accorta di aver creato un buco e si rialza. Ne approfitta il team dsm-firmenich Post NL che si porta in. 14.19 Proseguono insieme lefuggitive che ora hanno 1? 40? 14.18 Si crea un buco dietro a Brodie Chapman che sta mantenendo alta l’andatura. 14.18 Il distacco ora è di 1? 50?. 14.17 Il gruppo inizia lacon 2? 05? di ritardo. 14.16 Il gruppo è ora trainato dalla Lidl Trek. 14.15 Vedremo se una dellefuggitive tenterà di allungare in. 14.15 Inizia ladi Chieti! 14.14 Lippert si fa dare del ghiaccio dall’ammiraglia. 14.12 Tra due chilometri inizia ladi Chieti.