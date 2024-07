L’abbiamo fatta Da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser l’inaspettata confessione dopo le nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024), la rivelazione subitoil matrimonio. È stato uno degli eventi più attesi di questa estate. In un periodo in cui sono tante le coppie vip che si lasciano, da Chiara Ferragni e Fedez a Jennifer Lopez e Ben Affleck, il sogno d’amore tra la sorella di Belen e il compagno è stato coronato dalle. Grande commozione durante la cerimonia e pure una presunta lite tra due invitati. Sarebbe stata Giulia De Lellis a litigare con una donna presente al matrimonio perché si sarebbe appartata con il fidanzato, il cantante Tony Effe: “ la De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony Effe. Ovviamente nascondi il mio nome. Ha fatto una scenata da pazza a lui” la segnalazione. In ogni caso adesso a far discutere è stata una rivelazione davvero inattesa disul rapporto con