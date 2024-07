La cantante e ambasciatrice Onu in carcere per l’accusa di aver sottratto la figlia al marito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladi cittadinanza maliana Rokia Traoré è ina Civitavecchia. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato di arresto europeo ed è stata fermata a Fiumicino. Il Belgio chiede all’Italia di consegnarla in quanto accusata dilaal drammaturgo Jan Gosens, suo. La storia comincia nel 2020 all’aeroporto Charles De Gaulle, dove Traoré viene arrestata una prima volta. La accusano di nonconsegnato la bambina di 9 anni che il tribunale ha affidato al padre. Viene rilasciata e vola in Mali con la. Poi arriva il mandato di arresto e lei dice di essere «sconvolta». Perché «si tratta della sicurezza e della crescita di una bambina cittadina maliana che vive in Mali». Lo scorso 20 giugno laOnu atterra a Fiumicino.