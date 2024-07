Inter occhi su un talento in Argentina | a seguirlo da vicino Zanetti!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’monitora anche il mercato sudamericano, storicamente ricco di giovani talenti. Lo stesso vicepresidente Javiersta osservando un gioiellino dell’Independiente.ESSE – L’ha messo glisu un giovanedell’Independiente di appena 16 anni. Il suo nome è Tomas Parmo e a riportarlo sono i colleghi argentini di Crack Deportivo. Come si legge, il ragazzo del 2008 è un trequartista dall’ottima tecnica di base e dal grande futuro, come anche confermato dallo stesso allenatore Vaccari e dall’ex tecnico Carlos Tevez. A monitorare il ragazzo il vicepresidente dell’Javier, cresciuto peraltro nelle giovanili dello stesso Independiente. Come si usa in Sudamerica, sul ragazzo è già stata posta una clausola rescissoria sicuramente non banale.