Il futuro incerto delle biblioteche nell’era digitale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se i nostri figli cresceranno con la certezza di non poter più vantare alcun diritto di proprietà assoluta e definitiva su un qualsiasi fumetto, romanzo, saggio o raccolta di poesie acquistata in formato, essi non potranno neppure contare sulla persistenza di questi ultimi nelle apparentemente infinite collezioni, soprattutto quelle dotate di minori risorse economiche a disposizione. Da tempo vincolate a insospettabili limiti quando si tratta di prestare a più utenti la medesima copia di un ebook – in media, non più di una trentina prestiti consecutivi per ogni singola copiaconcessa in licenza dagli editori – ledi domani dovranno fare i conti con la crescente difficoltà di sostenere i costi legati all’acquisto e al rinnovolicenze di migliaia, quando non milioni, di ebook prestati gratuitamente ai propri iscritti non paganti, potendo contare solo su limitati finanziamenti pubblici e donazioni private.