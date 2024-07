Il canile di Varese allagato e devastato dagli alberi caduti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Danni pesanti ovunque dopo la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sue sul resto della provincia. Anche ildel capoluogo, questa mattina, si è trovato in gravi difficoltà: ai problemi creati dall’allagamento, problema purtroppo già vissuto domenica, si è aggiunto anche il crollo di due, che hanno danneggiato le recinzioni e un box. Sul posto sono arrivati alcuni volontari, amici delper dare una mano nel cercare di mettere in sicurezza l’area. “È un sostegno che ci riscalda il cuore, anche nei momenti più bui – dice Alessandra Calafà, presidente del–. Dobbiamo un grazie speciale a Riccardo, della G.R. Edilizia e Lavori Forestali, che è accorso ad aiutarci e a Giorgio, volontario dei Ranger, anche lui accorso in aiuto, entrambi con le loro attrezzature”.