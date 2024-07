I tweet napoleonici Libri in breve

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 12 luglio 2024) Exploration of Scientific Discoveries and Serendipity Moments Il libro “Accidentale” di Tim James Robinson del 2024 racconta storie di scoperte scientifiche avvenute per caso, come quella del vetro laminato inventato nel 1909 da Edouard Benedictus. Il testo esplora momenti di serendipità e goffaggine che hanno portato a innovazioni rilevanti. Challenges in Psychiatry and Mental Health Stigma Nel libro “Affrontare l’invisibile” di Damon Tweedy del 2024 si affronta l’aumento dei tassi di suicidio negli Stati Uniti e la resistenza dei medici verso la psichiatria. Tweedy, psichiatra e medico, offre un’analisi avvincente dal suo lavoro negli ospedali e nei pronto soccorso. The L'articolo Iinproviene da News Nosh.