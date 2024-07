I più famosi film di squali da vedere in estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nell’immaginario, sono soprattutto due o lati cinematografici legati all’: quello delle commedie ambientate al mare, in spiaggia, tra amori che nascono e incontri che fanno battere il cuore (e la pellicola simbolo è sicuramente “Sapore di mare”) e quelli che uniscono il caldo ai brividi, con il mare e l’oceano fonte non solo di leggerezza e divertimento ma anche di mistero e di pericoli. Elemento chiave, utilizzato in decine e decine di, è sicuramente “lo squalo”, nemico invisibile pronto ad affiorare tra le onde. Se siete curiosi di recuperare titoli diventati cult, per un motivo o per un altro, ecco una guida che potrebbe aiutarvi a recuperare gli “shark-movie” più noti. “Lo squalo” di Steven Spielberg (e i suoi numerosi sequel) Parlando di “Shark-movie” è impossibile non iniziare citando una delle pellicole più note della carriera di Steven Spielberg, “Lo squalo”, in originale ancora più spaventoso con il titolo “Jaws”, a sottolineare proprio le fauci dell’animale pronto ad azzannare.