DAZN frena | Greenwood-Napoli solo un sondaggio Ecco chi è in pole per il giocatore

(Di venerdì 12 luglio 2024)smentisce la trattativa. Accomando: ‘un’. Marsiglia e Lazio restano in corsa per l’attaccante del Manchester United.: “Nessuna trattativa” Le voci su un possibile arrivo di Masonalsembrano perdere consistenza. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, esperto di mercato di, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra il club partenopeo e l’attaccante del Manchester United. Accomando ha chiarito la situazione tramite un post sul suo profilo X: “è unche piace al. È stato un, ma non c’è nessuna trattativa per portarlo in azzurro“. Queste parole sembrano raffreddare notevolmente le voci che volevano il classe 2001 vicino al trasferimento in Serie A.