C Fiorentino in arrivo gli avvisi Tari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Sono in fase di invio ai contribuenti glidi pagamento2024 contenenti i due acconti con scadenza 31 Luglio e 30 settembre. In autunno sarà previsto un successivo avviso, a saldo, per la terza terza rata. Il comune oltre alla non approvazione delleffe approvate da ATO in piena opposizione e contrasto all'attuale metodoffario che avrebbe previsto un considerevole aumentoffario sui cittadini ha previsto una riduzione della quota variabile dellaffa in base all’ISEE del nucleo familiare e previa presentazione di apposita domanda on line, come previsto dal bando, pubblicato nel sito dell’Ente: fascia ISEE Riduzione quota variabile fino a € 8.000,00 50% da € 8.000,01 a € 16.000,00 35% da € 16.