Buona sanità al Ruggi | intervento chirurgico all’avanguardia per un paziente con neoplasia esofagea

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio ed’Aragona” di Salerno si distingue ancora una volta per l’eccellenza delle sue prestazioni sanitarie. Grazie a una collaborazione innovativa e interdisciplinare con strutture di eccellenza, unconha recentemente beneficiato di un. Il, inizialmente seguito dal reparto di Oncologia di Pagani diretto dal dottor Pietro Fimiani, è stato sottoposto a una chemioterapia neoadiuvante pre-operatoria. Al termine del ciclo chemioterapico, ilè stato rivalutato in seno al gruppo oncologico interaziendale e si è deciso di procedere con uncomplesso di esofagogastroplastica secondo la tecnica di Ivor Lewis da eseguirsi con l’ausilio del robot da Vinci presente in Azienda.