Amici 23 Kumo si racconta da Lorella Cuccarini e rivela | Ecco qual è stato l’evento che mi ha destabilizzato durante il talent

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tiziano Coiro, conosciuto con il nome d’arte, èl’ospite speciale dell’ultima puntata del podcast Dimmi di te, condotto da. Iluoso ballerino, che ha conquiil pubblico di Canale 5il suo percorso nella famosa scuola di, ha condiviso le sue esperienze, emozioni e riflessioni su questa straordinaria avventura. Tiziano ha svelato che ad iscriverlo alè stata la sorella Giada: Mi ha iscritto mia sorella, stavo al mare quando mi hanno chiamato, poi ho chiamato la mia famiglia e mia sorella Giada mi ha detto che mi ha iscritto lei. Io ho sempre paura, a volte cerco di affrontarla, a volte mi blocca ho paura di non riuscire. Non mi aspettavo nulla ma immaginavo tante cose, poi sei positivissimo, fai le tue esperienze lì dentro, nella vita reale ci metti anni per fare quello che fai nella scuola.