Treno deragliato a Carnate slitta il processo | rischio prescrizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024)(Monza Brianza), 11 Luglio 2024 -di 9 mesi per lo sciopero degli avvocati ilsulfatto deragliare a, che invece continua la sua veloce corsa sui binari della. Oggi davanti ai giudici del Tribunale di Monza doveva aprirsi il dibattimento che vede imputati di disastro colposo e lesioni personali colpose il capo, il macchinista e due addetti alla manutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentato depistaggio e frode inpenale. Ma i penalisti hanno deciso di incrociare le braccia per aderire alla protesta nazionale contro i suicidi nelle carceri e per la prossima udienza si va al 16 aprile 2025. Ormai sono trascorsi quasi 4 anni da quel 19 agosto 2020 quando il convogliord 10767, proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa alla stazione, si era invece rimesso in moto da solo perché gli addetti erano andati al bar a bere il caffè.