Tragico schianto con lo scooter | morti due ragazzi di 18 e 21 anni

(Di giovedì 11 luglio 2024) La notte scorsa, intorno alle 3, un terribile incidente ha sconvolto il quartiere di Catania, precisamente all'incrocio con Corso IV novembre. Due, di soli 18 e 21, hanno perso la vita mentre erano a bordo di un ciclomotore. La dinamica di quanto accaduto è ancora avvolta nel mistero, e le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo quanto riportato dalla polizia municipale, ilevento potrebbe aver coinvolto altri veicoli, ma al momento non ci sono certezze al riguardo. Le forze dell'ordine sono sul posto per eseguire le indagini necessarie per comprendere appieno i dettagli dell'incidente. All'arrivo dei soccorsi, purtroppo, per i due giovani non c'era più nulla da fare.