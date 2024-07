Traffico Roma del 11-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione a causa di un incendio di sterpaglie momentaneamente chiusa via Laurentina tra il raccordo anulare Trigoria In quest’ultima direzione per lo stesso motivo chiuso anche via Castel di Leva tra via Rita Brunetti e via Laurentina nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alla circolazione in tutta la zona per lavori in corso lunghe code sulla Pontina tra il raccordo e Tor de’ Cenci nei sensi di marcia molto trafficata la tangenziale est con code tra viale Castrense il bivio per la 24 e proseguendo tra le uscite Nomentana Salaria il tutto in direzione dello stadio ricordiamo poi che sei sulla tangenziale est per i lavori di riqualificazione della sopraelevata fino al 15 luglio resterà chiusa la rampa in entrata di via Prenestina per alberi pericolanti ancora chiusa via Collatina tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli Infine per un incidente la polizia locale Ci segnala code su Viale del Muro Torto tra piazzale Flaminio a viale del Galoppatoio in direzione del lungotevere per i dettagli di queste altre notizie potete come sta consultare il sito