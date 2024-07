Tornano gli spettacoli teatrali nel verde dell’orto botanico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024)per la sesta edizione glitra il. Il teatro professionistico calcherà nuovamente il piccolo ma suggestivo palco del giardino di ateneo in via Bramante grazie alla kermesse organizzata dalla Realtà teatrale Skenexodia, animata da Luca Guerini, col supporto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il primo appuntamento è per domani sera, alle ore 21, con una chicca della produzione di Fedor Dostoevskij, la commedia ‘Il Coccodrillo’. "Si tratta di un racconto incompiuto che non tutti conoscono - racconta il regista Luca Guerini – e dopo aver portato in scena Le Notti Bianche abbiamo voluto affrontare un altro testo di questo autore russo e dargli una forma teatrale". La trama ruota attorno ad un impiegato che, in visita ad un’esposizione, viene inghiottito da un coccodrillo.