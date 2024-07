Taylor Swift a San Siro il 13-14 luglio | orario biglietti come arrivare e tutte le info utili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) La città di Milano è pronta per l’invasione dei fan di. Si parla di almeno 130mila persone. La star americana si esibirà infatti per due volte allo stadio Meazza di San, il 13 e il 14, in occasione delle uniche due tappe italiane del suo nuovo ‘Eras Tour’. Tutti isono stati venduti ormai da tempo online anche a cifre pazzesche. Ma eccolermazioniper chi ha deciso di seguire uno dei suoi concerti.Leggi anche: Maneskin vincono agli Mtv Vma, il gesto inaspettato diL’apertura dei cancelli dello stadio Meazza è prevista per il primo pomeriggio e l’di inizio del concerto sarà alle 18.30 con l’esibizione dei Paramore, band di supporto che sarà presente in entrambe le serate.