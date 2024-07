Strage di via d’Amelio anni di bugie | figli di Borsellino citano il governo per i depistaggi dei poliziotti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Oggi si terrà a Caltanissetta l’udienza preliminare del processo che vede imputati alcuni rappresentanti delle istituzioni, con gravi accuse in merito alle indagini fallimentari sulladi viae su ciò che è accaduto in seguito nelle aule di giustizia. Si tratta di un passaggio importante che riguarda uno degli episodi più eclatanti e drammatici della nostra storia recente. I tredel magistrato Paolo, ucciso insieme alla sua scorta nell’attentato, da tempo chiedono che sia fatta chiarezza e chiamano in causa le responsabilità dello Stato. “Non abbiamo mai smesso di cercare la verità”, ha affermato Fabio Trizzino, marito e legale di Lucia. Oggi in aula il Pubblico Ministero Maurizio Bonaccorso ha chiesto che venga celebrato il processo contro quattro(Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco), ascoltati dapprima come testimoni e ora imputati con un’accusa pesantissima: quella di “o“.