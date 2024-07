Space Cadet la recensione no spoiler della commedia spaziale

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo una reunion scolastica nella quale si imbatte in un vecchio compagno di classe, Rex ritrova l’ispirazione per seguire uno dei suoi sogni di gioventù e decide di ritentare, più per scherzo che per convinzione, la sua candidatura al ruolo di astronauta presso la NASA. A sua insaputa, l’inseparabile amica Nadine invia all’enteuna domanda ricca di informazioni fasulle sul suo conto. La protagonista diincredibilmente viene accettata nel programma astronautico, senza i necessari controlli che avrebbero svelato l’inganno. Rex si troverà a dover fare i conti con un duro addestramento insieme ad altri candidati, con soltanto quattro di loro che potranno superare la fase finale per diventare cosmonauti a tutti gli effetti ed essere mandati in missione sull’ISS.