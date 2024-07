Shopping dopo cena Stasera negozi aperti e affari grazie ai saldi Tante iniziative in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo appuntamento con i "Giovedì in":la grande partecipazione all’esordio, una settimana fa, anche se conlimitati, idelstorico tornano ad accendere le loro luci fino alla mezzanotte. Organizzato dai commercianti, con il patrocinio del Comune di Prato e il supporto delle associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, l’appuntamento mette di nuovo insieme lonelle ore più fresche della giornata con un intrattenimento trasversale, ricco di musica, degustazioni, giochi per i più piccoli e molto altro ancora. Tutto questo a pochi gioorni dall’inizio deiestivi, che promettono di fare da leva ulteriore. Guardando al perimetro degli eventi, in via Mazzini – rinominata Mazzini Street dai commercianti – torneranno mostre di dipinti e laboratori di pittura libera, letture animate per bambini, intrattenimenti musicali, degustazioni di vino e prodotti locali ed un mercatino vintage.