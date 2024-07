Sfogatevi ora perché sionista non si potrà più scrivere su Facebook | parola di Zuck

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 lug – Niente più “” su, che Markerberg s’incazza. L’ultima decisione dell’azienda Meta, in realtà, è solo la naturale conseguenza di un percorso irrefrenabile verso una censura sempre più spinta, di cui forse prima avevamo testimoniato l’apice nel biennio 2019-2020 ma che ora è pronta a nuovi sfavillanti traguardi Niente più “” su: “Incita all’odio” Come riporta l’Huffington Post, Meta ha dichiarato di aver interpellato oltre145 storici per decidere sulla importantissima questione. Oltre a loro, anche gruppi per i diritti civili (quelli non mancano mai), esperti legali e di diritti umani (irrinunciabili, come il sale), ma anche “sostenitori della libertà di”. E qui forse qualche pernacchia sorge spontanea In ogni caso, si parla del jolly da sempre utilizzato dai censori moderni per giustificare la censura: l’odio.