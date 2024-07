Salvate due testuggini palustri | A Mandriole la loro oasi protetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Una giornata nel microcosmo delleeuropee: è in programma il 14 luglio, alle 17.30, all’ Acqua Campus Natura di, all’interno dell’di Volta Scirocco, una speciale edizione della campagna ambientale ‘Big Jump’, dedicata alla reintroduzione di duepronte al ritorno nelhabitat dopo un breve ricovero nelle sale del Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Marina di Ravenna, legato a ferite di lieve entità. Evento organizzato, fra gli altri, da Legambiente, Regione, Anbi e Cestha. La testuggine palustre Emys orbicularis, meno conosciuta e appariscente rispetto a fenicotteri, ibis e cicogne, è uno degli animali simbolo delle aree umide ravennati: "Proprio un luogo come Volta Scirocco, interdetto per tutto l’anno a eccezione di eventi come quello in programma, è un ambiente tipo per questa specie – spiega il direttore del Cestha, Simone D’Acunto –.