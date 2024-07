Riapre ‘Abbaia Flaminia’ Cuccette ciotole docce e divertimenti in acqua Ecco la spiaggia per cani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Dopo un anno di assenza, torna in Baia Flamina laattrezzata per. Uno spazio che sarà inaugurato domani, per cui sono previste anche una serie di novità e servizi per cittadini e turisti che vogliono godersi una giornata al mare in compagnia dei loro amici a quattro zampe. "La determina con cui il Comune di Pesaro ci ha affidato la gestione è della scorsa settimana, ma in pochi giorni siamo riusciti ad essere pronti per l’apertura della, prevista per domani – spiega Giovanni Dallago, titolare di Abbaia Flaminia, già gestore negli anni passati, che quest’anno si è aggiudicato il bando comunale presentando la proposta in associazione di imprese con la società E-wave –. La novità è che la gestione ci è stata affidata per tre anni, quindi il prossimo anno riusciremo a partire anche ad inizio stagione estiva.