Raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini circolazione sospesa fino ad agosto I dettagli

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Si fermano i treni tra. Per consentire i lavori del, lasaràda sabato 13 luglio a sabato 31. Prevista dove possibile una riprogrammazione del servizio con corse bus, via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. Nel Comune di Serravalle Pistoiese è prevista la realizzazione dei piazzali di emergenza e dei relativi impianti di sicurezza della nuova galleria, completata nelle precedenti fasi operative. Sarà inoltre aperta al traffico la nuova viabilità stradale sostitutiva dei passaggi a livello, con contestuale attivazione delle nuove opere idrauliche connesse e realizzazione della sede dicon le barriere antirumore.