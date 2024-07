Quartesana ecco la fiera Orgoglio della comunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Inizia oggi ladidove dal 1962 si vive la festa in onoreMadonna del Monte Carmelo. Da 61 anni, a metà luglio, il locale Comitato organizza una serie di eventi quali: il torneo di calcio Quartesanito, la tombola, la pesca di beneficenza, la sbiciclata, lo stand gastronomico. Laè una grande occasione attraverso la quale larivela il desiderio di ritrovarsi assieme. Nei 61 anni di cammino la sagra ha vissuto momenti di grande splendore e momenti no. L’estate 2024 vuole essere un’occasione per ritornare agli antichi splendori. don Vittorio Serafini .