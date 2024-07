Prime Video le serie in uscita a luglio 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Si preannuncia come un mese ricco di novità quello disu, tratv e film pronti a far compagnia agli abbonati nelle calde settimane in arrivo. A seguire potete trovare una guida con i titoli dellee le relative date d’. I film e letv in arrivo asuPartiamo subito con il consiglio di segnarvi la data del 18quando verrà trasmesso l’ultimo episodio di questa quarta stagione di “The Boys”. Latornerà con una quinta e ultima stagione che è stata già annunciate e detterà l’epilogo alle vicende raccontate. Arriva anche la terza stagione di “Mirzapur”. Lasegue le vicende di alcune bande di mafiosi coinvolti negli affari di droga ed armi nella città di Mirzapur nello stato indiano dell'Uttar Pradesh.