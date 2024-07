Parigi chiama Napoli risponde E Di Lorenzo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il, Osimhen e Kvaratskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il Psg ha fatto girare la roulette. E ha puntato 200 milioni di fiches sul 9 di Victor Osimhen e sul 77 di Khvicha Kvaratskhelia. Boom. Nasser li vorrebbe entrambi, i gemelli non vanno separati, ma il fatto è che il 77 non è tra i numeri concessi dal croupier e Kvara non è in vendita. Incedibile, come ha ribadito Antonio Conte nel giorno della sua presentazione anche un po’ stufo. Rien ne va plus”.-Psg, con Osimhen invece “Con Osi, invece, il gioco è possibile. Un affare slegato: lui è vicino ma lontano, è già con la squadra da un paio di giorni e oggi partirà per il ritiro di Dimaro, però il suo futuro è decisamente in sospeso e ilè aperto ad ascoltare anche le offerte vicine al valore della clausola rescissoria inserita nel suo contratto.