Novant' anni di Re Giorgio

(Di giovedì 11 luglio 2024) Protagonista assoluto della moda italiana e internazionale,Armani celebra oggi i suoi 90. Nato nel 1934 a Piacenza, lo stilista — in oltre quattro decenni di attività — ha rivoluzionato il concetto di stile, definendo un nuovo standard di eleganza. La sua carriera nella moda inizia come vetrinista per La Rinascente, ruolo che lo porta a conoscere alcune delle personalità di spicco della città, tra cui Nino Cerruti, con cui lavorerà nei primiSessanta, affinando le sue capacità di stilista e sviluppando uno stile che diventerà conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. È il 1975 quando, insieme al suo socio Sergio Galeotti, decide di fondare la sua casa di moda. Un successo immediato di pubblico e critica. Tra le innovazioni cheArmani portò nell’industria dell’epoca, spicca il completo destrutturato per uomo, con linee morbide e rilassate, simbolo di una nuova eleganza maschile dove comfort e stile si trovano a coesistere.