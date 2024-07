Morgan a Processo per Stalking | Rai e Warner lo Abbandonano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano - Il musicista Marco Castoldi, noto come, è di nuovo al centro delle cronache giudiziarie. Dopo l'archiviazione del contenzioso con Bugo per il caso Sanremo 2020,è ora aper maltrattamenti enei confronti della ex fidanzata Angelica Schiatti, attuale compagna del cantautore Calcutta. La Schiatti lo ha denunciato quattro anni fa, lamentando di essere stata lasciata sola dalla giustizia. Calcutta ha definito sui social i fatti come "atroci". La prossima udienza si terrà il 13 settembre al tribunale di Lecco. Dopo che il Fatto Quotidiano ha reso pubblici stralci di messaggi e chat,è stato rapidamente abbandonato sia dalla Rai, che aveva in programma una trasmissione con lui per l'autunno, sia dalla casa discograficaMusic Italia.