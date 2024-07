Maltempo a Milano e in Lombardia allerta gialla per possibili forti temporali dalla mezzanotte di oggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 giugno 2024 –, giovedì 11 luglio 2024 è una delle giornate più afose e calde di questo 2024, con temperatura percepite oltre i 36 gradi, ma il folle meteo è pronto a colpire ancora. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regioneha infatti diramato un'(ordinaria) perdi, giovedì 11 luglio. Lo fa sapere una nota del Comune di. "Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città", assicura Palazzo Marino, che raccomanda ai cittadini, durante l'meteo, di "non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.