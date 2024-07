Malesia | cose nuove da vedere e da vivere

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Questo Paese non finirà mai di stupirvi, non solo per le sue bellezze naturali ma anche per le curiosità che è capace di creare..volete conoscerne qualcuna? IL SECONDO EDIFICO PIU’ ALTO AL MONDO La Menara Merdeka 118, il nuovo iconico punto di riferimento architettonico della, è stato ufficialmente inaugurato da Sua Maestà DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dopo 9 anni di lavori. A testimonianza del ricco patrimonio, della diversità e del potenziale illimitato della, Merdeka 118 è alta 678,9 metri ed è la torre più alta del sud-est asiatico e la seconda più alta al mondo, dopo il Burj Khalifa (828 metri). Il nome dell’edificio, Merdeka, che significa “indipendenza” in malese, si ispira alla sua vicinanza allo Stadio Merdeka.