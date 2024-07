LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | siamo negli ultimi 30 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDELADEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 11.40 16.35 Ricordiamo che qui a Villeneuve-Sur-Lot, nel 1996, si registrò una vittoria italiana, quella di Massimo Podenzana. 16.32 Meno di 30al traguardo. 16.29 Il gruppo ora sta provando ad aumentare l’andatura per evitare controscatti 16.26 Costretto a cambiare la bicicletta anche Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels), fino ad ora autore di unin cui non si è mai fatto notare. 16.24 Nelle prime posizioni UAE Team Emirates, Ineos-Grenadiers ed Alpecin-Deceuninck. 16.21 Problema meccanico per Nicolas Prodhomme (Decathlon-Ag2R La Mondiale). 16.20 Ora il gruppo non sta esagerando con l’andatura, quandoa 35dal traguardo.