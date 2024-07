Lautaro Martinez alza trofei per hobby In arrivo la doppia cifra?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 luglio 2024)sembra che alziper. Lo fa con una facilità e una continuità disarmanti, ne arriverà un altro domenica notte? Le possibilità della sua Argentina. VINCENTE – Nel calcio si fa una distinzione tra i vincenti e i perdenti. Non sempre un giocatore perde per suoi demeriti, l’esempio di Harry Kane è un mix di sfortuna e momenti sbagliati.invece è l’esempio opposto, che vinceormai quasi per. L’attaccante dell’Inter viene da una stagione in cui si è legittimato come uno dei migliori attaccanti al mondo. 24 gol in Serie A, titolo di capocannoniere, MVP del campionato vinto dalla sua squadra ed infine la Supercoppa Italiana conquistata con un suo gol contro il Napoli. ALTRO TROFEO –nella stagione 2023-2024 è a quota 2, così come accaduto nella scorsa stagione con l’Inter quando aveva vinto Coppa Italia ed un’altra Supercoppa Italiana.