La discarica resta intatta | diventa un caso

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ladi corso Carlo Alberto rischia dire un. Un rimpallo di responsabilità e di territorio, tra area pubblica e privata, ma di fatto il cumulo di rifiuti ingombrantino ancora lì, a cielo aperto, sotto il sole a spiombo e a vista di pedoni. Dopo la pubblicazione delle immagini da parte del Carlino, ieri Anconambiente, nella persona del suo presidente, Antonio Gitto, ha spiegato l’impossibilità a poter intervenire in quanto i rifiuti speciali si trovano in un’area privata e dunque per legge il personale dell’azienda partecipata al 90% del Comune di Ancona non può intervenire. La faccenda dirimente dovrebbe essere risolta dai vari amministratori di condominio di una serie di civici che si trovano in quell’area – di fronte alla chiesa dei Salesiani, ungo il tratto pedonale che da corso Carlo Alberto sale fino a via De Gasperi -.