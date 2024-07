Invalsi 2024 | nessun segno di miglioramento dal Covid e per la prima volta peggiora anche il Nord La didattica non funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Va male il Sud, ma per laalcala, alla scuola secondaria, la percentuale degli studenti con risultati “almeno adeguati” in italiano e in matematica. Non solo. Dopo il, a parte l’ultimo anno delle superiori, non ci sono segnali di: fin dallaria dal 2022 continua a diminuire la quota di alunni che raggiungono almeno la fascia base nelle due discipline citate. E nel Sud e isole (Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), alle medie, in matematica, solo quattro studenti su dieci riescono ad avere competenze di base. A lanciare l’allarme è l’, istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione che l’11 luglio presenta alla Camera i dati della somministrazione dei testcostata 4,6 milioni di euro (300mila euro in meno rispetto all’anno precedente).