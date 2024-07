Impagnatiello davanti agli psichiatri per oltre due ore | perizia decisiva in vista del verdetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Milano, 11 luglio 2024 – Per circa due ore e mezza Alessandroha risposto alle domande degli specialisti incaricati di sondare la sua psiche. Si tratta del primo incontro con i periti, lo psichiatra forense Pietro Ciliberti e il medico legale Gabriele Rocca, nominati dalla Corte d’Assise, che dovranno valutare se l’ex barman che uccise con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. L’esame, che si è svolto in una stanza del carcere di San Vittore, per ora non avrebbe ancora affrontato le drammatiche fasi del femminicidio, soffermandosi piuttosto sul passato dell’ex barman. I prossimi due colloqui si terranno a settembre. Poi i professionisti dovranno valutare le dichiarazioni dell’uomo e scrivere la loro relazione, che dovrebbe essere depositata entro il prossimo 15 ottobre e discussa in una delle udienze del processo a carico del trentenne che rischia una condanna all’ergastolo.