Immaculate – La prescelta la recensione | Noooooooo madre!!!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il film:– La), 2024. Regia: Michael Mohan. Cast: Sydney Sweeney, Alvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli, Simona Tabasco. Genere: horror. Durata: 89 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Una novizia americana scopre i terribili segreti del convento italiano in cui è stata mandata. La pazienza è la virtù dei forti: nel 2014, un’allora sconosciuta Sydney Sweeney, all’epoca diciassettenne, sostenne il provino per un film horror incentrato su un gruppo di liceali. Il progetto fu sospeso per vari motivi, e rimase in standby per quasi dieci anni, e a quel punto l’attrice, forte del successo della serie Euphoria, ha acquistato la sceneggiatura e contattato il regista Michael Mohan, che l’aveva già diretta nel thriller The Voyeurs, disponibile su Prime Video.