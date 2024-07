Giacomo Bozzoli il figlio conferma la versione della madre | le tappe della coppia prima di salutare il padre a Marbella

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Hato il racconto fatto da sua mamma, Antonella Colossi, ildi, 9 anni compiuti da poco, che era con i genitori fino al primo luglio quando ilè scappato dopo essere stato condannato in via definitiva all’ergastolo. La condanna definitiva con ergastolo, per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno dell’azienda di famiglia l’8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano, è arrivata quandosi trovava già all’estero con la compagna e il. Il piccolo è stato ascoltato oggi 11 luglio, in modalità protetta, dai pm. E avrebbe sostanzialmente ripetuto la testimonianza di Colossi dopo il rientro in Italia. L’improvvisa perdita di memoria di lei continuava a non convincere la procura che ipotizzava un possibile depistaggio.