Final score | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 11 luglio 2024): trama, cast e streaming delStasera, giovedì 11 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 diretto da Scott Mann. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama I fratelli Dimitri e Arkady Belav hanno guidato una violenta rivoluzione nello stato russo di Sakovya per l’indipendenza. Le vicissitudini belliche portano Dimitri a essere apparentemente ucciso in un attacco aereo mentre Arkady viene catturato, ponendo fine alla rivoluzione. Dopo diversi anni, Arkady e i suoi uomini scoprono che Dimitri aveva simulato la propria morte per fermare il conflitto oramai fuori controllo, quindi torturano un uomo per scoprire dove si nasconde quest’ultimo. Nel frattempo, a Londra, l’ex soldato statunitense che ha servito in Afghanistan, Michael Knox, visita la casa del suo defunto migliore amico per assistere a una partita di calcio con sua “nipote”, Danni, la figlia dell’amico morto.